Si sente male mentre fa il bagno: intubato e trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Ha avvertito un malore mentre stava facendo il bagno, tanto da non poter tornare a riva e richiedere l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto questa mattina ad Arenzano, vittima un uomo di circa 60 anni che dopo il recupero in mare avvenuto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato intubato sulla spiaggia prima della corsa in ospedale.

Dopo le prime operazioni di soccorsi, infatti, viste le condizioni gravi dell’uomo, si è deciso per un trasporto in codice rosso presso il San Martino di Genova dove ora è ricoverato in prognosi al momento riservata.