Sfugge al controllo dell’operatore e si butta dal muraglione: 13enne in fin di vita al Gaslini

Genova. E’ sfuggita al controllo degli operatori dell’ospedale è si è gettata dal muraglione del parco della struttura, ferendosi gravemente nella caduta.

E’ successo questa mattina al Gaslini di Genova, dove una ragazzina di 13 anni, già ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria per una grave sindrome depressiva, mentre era fuori dal reparto, accompagnata da un operatore per una passeggiata terapeutica lungo i viali del parco pertinente alla struttura ospedaliera, è riuscita ad eludere la sorveglianza del personale ospedaliero per lanciarsi dal muraglione dell’Istituto sulla strada sottostante.

Immediatamente soccorso dal personale dell’ospedale è adesso ricoverata in fin di vita presso il reparto di animazione del Gaslini. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per fare chiarezza sull’episodio.