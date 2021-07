Settimana di Legambiente ad Altum Park

Per la quarta settimana del centro estivo di Altum Park ci sono 101 fra bambini e ragazzi che hanno deciso di trascorrere almeno cinque giorni a S. Desiderio provando varie discipline sportive e le altre attività.

29 di loro hanno scelto il format Legambiente: accanto ad escursioni e laboratori naturalistici sono affiancati altri momenti ludico-sportivi.

Le escursioni vengono organizzate in base all’età dei ragazzi : si va dal sentiero dell’eremita ,che inizia dall’omonima grotta, alla bella mulattiera che porta al caratteristico borgo di Pomà, ai sentieri che conducono ai rinfrescanti laghetti.

L’obbiettivo è che tutti facciano sempre qualcosa di accessibile e stimolante, senza stancarsi troppo

La collaborazione fra Legambiente ed Altum Park va avanti ormai da tre anni con reciproca soddisfazione.

“Quest’anno proponiamo alcune interessanti novità rispetto al 2020- dice Andrea Bricola guida naturalistica Legambiente- Abbiamo portato laboratori didattici nuovi, con nuovi giochi per stimolare soprattutto i ragazzi che hanno già conosciuto questo format. Oggi ho presentato dei nidi, ossa e denti prelevati in natura, con l’obbiettivo di spiegare cosa c’è nel verde intorno a noi. Anche quest’estate “ il piatto forte “ è costituito dalle brevi escursioni ,facendo sempre base ad Altum Park. Ci sposteremo nei paraggi per far scoprire, in prima persona, cosa c’è a pochi minuti dal centro città, dalle case.

Dopo la prima settimana di Legambiente in calendario ce ne sarà un’altra, dal 26 al 30 luglio.

E’ opportuno che gli interessati si prenotino per tempo.