Sestri Levante, torna il festival di fotografia Penisola di luce: Letizia Battaglia testimonial d’eccezione

Sestri Levante. Torna questo weekend, da venerdì 9 a domenica 11 luglio, il Festival di fotografia Penisola di Luce organizzato dall’associazione culturale Carpe Diem e promosso dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con Mediterraneo Servizi.

La kermesse, dedicata come da tradizione a Lanfranco Colombo, quest’anno è stata strutturata su tre rami principali: le mostre; la tappa nazionale del Circuito Portfolio Italia unitamente agli altri eventi programmati con la Federazione Associazioni Fotografiche; gli incontri, conferenze, eventi collaterali.

Testimonial d’eccezione di questa 15esima edizione sarà la fotografa siciliana Letizia Battaglia, di cui sarà inaugurata la mostra L’impegno civile: Letizia Battaglia sabato 10 luglio alle ore 21.30 presso l’ex Convento dell’Annunziata.

Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, Battaglia non parteciperà in presenza all’inaugurazione, a cui interverrà in modalità a distanza: i suoi scatti saranno esposti nell’atrio del palazzo comunale di piazza Matteotti 3 fino a martedì 31 agosto.

Un ramo del festival è stato dedicato al rapporto tra Cinema e Fotografia: grazie al sostegno della Fondazione 3M, infatti, le sale espositive di palazzo Fascie ospiteranno, da venerdì 9 a lunedì 26 luglio, la rassegna Il cinema di carta, tre importanti mostre provenienti dall’archivio della stessa Fondazione (L’umanità fragile, L’apparenza e il senso, Smile – Please) e curate dallo storico e giornalista prof. Roberto Mutti.

In esposizione soltanto per i giorni del festival, invece, le collettive del 1° Concorso Fotografico Nazionale Cinema e Fotografia e dei soci di Carpe Diem dal titolo Cambiando Orizzonte all’ex Convento dell’Annunziata.

Penisola di Luce ospiterà anche la sezione Portfolio del Mare del XVIII Circuito Nazionale Portfolio Italia, concorso ideato dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche dove si avrà l’occasione di confrontarsi con dieci esperti di fotografia, cinema e arte per ricevere utili suggerimenti al proprio sviluppo artistico. Gli esperti valuteranno inoltre le opere esposte, scegliendo un vincitore: la premiazione è fissata per domenica 11 luglio alle ore 16.30 presso l’ex Convento dell’Annunziata.