Si siede su una panchina con la borsa accanto, due giovani gliela rubano: denunciati

Sestri Levante. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due giovani extracomunitari senza fissa dimora per il furto di una borsetta sul lungomare. È successo intorno alle 17.

Gli autori del reato, un minorenne algerino di 17 anni e un 21enne marocchino, hanno approfittato di un momento di distrazione della vittima, una signora peruviana di 55 anni, per sottrarle la borsetta che aveva momentaneamente appoggiato su una panchina, su cui si era seduta per rilassarsi.

Quando la donna si è accorta del furto, i due ladruncoli era già fuori dalla sua portata e la vittima non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri. Immediatamente la centrale operativa ha inviato in zona una pattuglia per le ricerche. I militari, avendo intuito che la via di fuga potesse essere quella della stazione ferroviaria, si sono diretti allo scalo, fermando i due giovani prima che salissero a bordo di un treno diretto a Genova.

Erano ancora in possesso della borsa che i carabinieri hanno recuperato e restituito alla persona offesa. I due nordafricani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per concorso di persona nel reato di furto. Il 17enne, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Genova, è stato collocato in una comunità.