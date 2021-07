Sestri levante: oltre 1,2 milioni per la creazione di un polo dell’economia circolare nell’ex mattatoio

Sestri levante. È notizia di questi giorni il conferimento del finanziamento di 1 milione e 250mila euro per la realizzazione di un polo dedicato all’economia circolare nell’area dell’ex mattatoio. Gli uffici del Comune di Sestri Levante, nel mese di gennaio, avevano presentato il progetto a Città Metropolitana nell’ambito del bando ministeriale Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare riscontrando un grande interesse per il valore storico, l’impatto sociale e culturale, l’innovazione ambientale e il modello gestionale proposti. Il progetto è stato quindi selezionato e inserito nella progettazione più ampia del Green blue housing del levante metropolitano.

“Siamo molto contenti dell’ottenimento di questo finanziamento che ci consente di portare avanti un intervento concreto sui temi della sostenibilità, dell’innovazione, della partecipazione e dell’accessibilità – commenta la Sindaca Ghio -. Desidero anche ringraziare il personale comunale, in particolare il Servizio progettazione e ambiente dell’area 4 con la collaborazione tecnica dei Servizi alla persona (area 3) e del Servizio urbanistica (area 5), che ha elaborato internamente il progetto, in tempi strettissimi, ottenendo questo risultato importante per tutta la città e il suo sviluppo”.

Il progetto mira alla valorizzazione dell’area dell’ex Mattatoio nel quartiere di Pila, attraverso una serie di interventi che, partendo dal contesto attuale del quartiere che vede la presenza del Mercato del riuso, del mercatino del km 0, delle colonnine per l’acqua e il latte, del bike sharing, sia in grado di valorizzare edifici ed esperienze già presenti, proseguendo e intensificando il percorso sulla via di una sempre maggiore sostenibilità attraverso la realizzazione di un polo socio-ambientale con spazi coperti e all’aperto. L’intervento si concluderà con la realizzazione di opere complementari di miglioramento ambientale e di sicurezza per il quartiere del Tannino e il quartiere di Pila.

Nello specifico il progetto prevede i seguenti interventi:

– ristrutturazione dell’edificio dell’ex mattatoio e locali annessi per la realizzazione del Centro unico di distribuzione alimentare, con un nuovo spazio di raccolta e stoccaggio dei beni di prima necessità per famiglie in difficoltà organizzato come un piccolo market e comprensivo di un’area per laboratori e formazione;

– potenziamento del Mercato del riuso, con l’ampliamento degli spazi espositivi e la creazione di uno spazio di laboratorio e per la riparazione di oggetti;

– sistemazione delle aree verdi e zone esterne per la creazione di un orto didattico con finalità formative sia per l’età scolare che per gli adulti che vogliono intraprendere la gestione di piccoli appezzamenti di terreno;

– sistemazione della viabilità di accesso stradale e pedonale su via del Mattatoio;

– opere complementari nel quartiere per interventi di messa in sicurezza, collegamenti piste ciclabili ed eliminazione di barriere architettoniche studiate ad hoc;

– creazione di una comunità energetica di quartiere, con il posizionamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici interessati dai lavori e utili per alimentare gli uffici comunali, il mercato del riuso e i campi sportivi attigui.

“Un grande progetto che unisce ambiente, servizi ai cittadini, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente – conclude la Sindaca -, temi che sono tutti riconducibili alla sostenibilità, nelle sue varie sfumature. Portiamo avanti, nei fatti, un percorso chiaro e concreto, fatto di idee e di progettazioni solide che continuano a ottenere finanziamenti per continuare il cammino per una Sestri Levante sempre più sostenibile, a 360 gradi”.