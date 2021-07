Sestri Levante, il gozzo Marinin di nuovo in mare per far salpare gli studenti delle superiori

Sestri Levante. Domani, giovedì 8 luglio a partire dalle 18, si terrà la cerimonia di consegna da parte dell’associazione Storie di Barche del gozzo Marinin a Comune e Lega Navale Italiana.

Il gozzo – restaurato grazie al sostegno del gruppo IREN che ha cofinanziato l’iniziativa, e con il supporto degli Istituti scolastici della provincia oltre ad alcune associazioni – avrà quindi la possibilità di tornare a navigare.

Per la consegna della barca sarà organizzata una piccola cerimonia simbolica, dove un gruppo di vogatori anziani porteranno il gozzo a riva per affidarlo ai ragazzi della sezione giovani della Lega Navale Italiana di Sestri Levante, che a loro volta lo ormeggeranno al gavitello prescelto in Baia.

All’evento prenderanno parte anche la Sindaca Valentina Ghio, il coordinatore del gruppo canottaggio, Fabio Quadri, il direttore tecnico di Iren S.p.a., ing.Giovanni Gnocchi, il presidente di Ireti, ing. Lorenzo Serra e il presidente di LNI – sezione Sestri Levante, Massimo

Manzi che chiuderanno la cerimonia con una breve sessione di interventi istituzionali.

La consegna del gozzo sancisce l’avvio ufficiale del tradizionale programma per avvicinare le nuove generazioni alla vita di mare a cura della Lega Navale. Destinatari del progetto, i ragazzi delle scuole superiori del territorio, che potranno iscriversi a una delle numerose sessioni in calendario quest’estate per meglio comprendere il rapporto fra uomo e mare.

Ogni sessione si sviluppa in 4 moduli che possono essere flessibili in funzione del grado di

conoscenza già esistente nei ragazzi. Il programma coinvolge sei ragazzi per sessione e prevede, fra le altre cose, una breve introduzione alla storia del gozzo e l’apprendimento del suo corretto utilizzo tra voga, pesca con palamito o reti e una gara a tempo di conclusione del corso.

Per partecipare a una delle sessioni in programma, è necessaria l’iscrizione presso la Lega Navale di Sestri Levante da effettuare via telefono al numero 0185 44810 o via mail all’indirizzo sestrilevante@leganavale.it.