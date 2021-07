Sestri Levante, cinque nuove telecamere di sorveglianza a San Bernardo e Montedomenico

Sestri Levante. Dopo l’installazione, a inizio giugno, di una decina di telecamere per la videosorveglianza in alcune aree della città che ne erano sprovviste, prosegue il percorso per una città sempre più sicura attraverso l’installazione di 5 nuovi dispositivi nelle frazioni di San Bernardo, dove il lavoro si è concluso ieri, e a Montedomenico, dove sarà effettuato all’inizio della prossima settimana.

Le due telecamere ambientali installate a San Bernando presidiano l’area ecologica e la viabilità nei pressi dell’incrocio della chiesa parrocchiale. A Montedomenico verranno invece installate tre telecamere di cui due ambientali per la viabilità (visione piazza e area ecologica) e l’ultima a lettura targhe verso la scuola.

Vista la distanza delle zone interessate dalla rete della fibra ottica, per queste installazioni è stato necessario un lavoro più complesso, con l’utilizzo dei ponti radio collegati all’infrastruttura in fibra, trovando delle posizioni in ottica con i punti destinazione.

Nella mattina di ieri, venerdì 23 luglio, è stata portata avanti l’installazione dell’infrastruttura per Montedomenico, mentre quella per San Bernardo è già attiva e funzionante.

Attualmente le telecamere gestite dal Comune di Sestri Levante, grazie al servizio informatica e alla Polizia municipale, sono 438 alle quali andranno aggiunte le 3 di Montedomenico, per un totale di 441. Nei prossimi mesi l’operazione di collegamento con la rete comunale di videosorveglianza coinvolgerà anche le altre frazioni del territorio.