Serie A 2021-22: il cammino del Genoa

Genova. Partenza contro i campioni d’Italia a Milano per il Genoa. Subito un match difficile per i rossoblù di Ballardini nel campionato 2021-22, anche se spesso incontrare le grandi subito potrebbe essere un vantaggio. Nella seconda giornata esordio in casa e altra partita complessa: Napoli.

Ecco la successione dei match che la sorte ha voluto per il Genoa.

Il girone d’andata e di ritorno non coincidono. Per la prima volta nella storia della serie A sono asimmetrici.

1ª giornata

Inter-Genoa

22 agosto

2ª giornata

Genoa-Napoli

29 agosto

3ª giornata

Cagliari-Genoa

12 settembre

4ª giornata

Genoa-Fiorentina

19 settembre

5ª giornata

Bologna-Genoa

22 settembre

6ª giornata

Genoa-Verona

26 settembre

7ª giornata

Salernitana-Genoa

3 ottobre

8ª giornata

Genoa-Sassuolo

17 ottobre

9ª giornata

Torino-Genoa

24 ottobre

10ª giornata

Spezia-Genoa

27 ottobre

11ª giornata

Genoa-Venezia

31 ottobre

12ª giornata

Empoli-Genoa

7 novembre

13ª giornata

Genoa-Roma

21 novembre

14ª giornata

Udinese-Genoa

28 novembre

15ª giornata

Genoa-Milan

1 dicembre

16ª giornata

Juventus-Genoa

5 dicembre

17ª giornata

Genoa-Sampdoria

12 dicembre

18ª giornata

Lazio-Genoa

19 dicembre

19ª giornata

Genoa-Atalanta

23 dicembre

RITORNO

20ª giornata

Sassuolo-Genoa

6 gennaio

21ª giornata

Genoa-Spezia

9 gennaio

22ª giornata

Fiorentina-Genoa

16 gennaio

23ª giornata

Genoa-Udinese

23 gennaio

24ª giornata

Roma-Genoa

6 febbraio

25ª giornata

Genoa-Salernitana

13 febbraio

26ª giornata

Venezia-Genoa

20 febbraio

27ª giornata

Genoa-Inter

27 febbraio

28ª giornata

Genoa-Empoli

6 marzo

29ª giornata

Atalanta-Genoa

13 marzo

30ª giornata

Genoa-Torino

20 marzo

31ª giornata

Verona-Genoa

3 aprile

32ª giornata

Genoa-Lazio

10 aprile

33ª giornata

Milan-Genoa

16 aprile

34ª giornata

Genoa-Cagliari

24 aprile

35ª giornata

Sampdoria-Genoa

1 maggio

36ª giornata

Genoa-Juventus

8 maggio

37ª giornata

Napoli-Genoa

15 maggio

38ª giornata

Genoa-Bologna

22 maggio