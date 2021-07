Seconda dose di vaccino per Toti: “La risposta migliore a chi continua a negare la scienza”

Genova. “Felice di essermi vaccinato, per la libertà mia e degli altri, per sconfiggere il virus, per tornare a una vita normale. Questa è la risposta migliore a chi oggi continua a negare la scienza, che per fortuna ci ha dato un’arma per combattere il Covid. Usiamola tutti”.

Questo il testo che accompagna la fotografia del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, come annunciato ieri, oggi ha effettuato la seconda dose del vaccino anti Covid.

Toti, come altri cittadini liguri, ha approfittato della possibilità di ricevere in anticipo il richiamo e di avere un vaccino diverso rispetto alla prima dose: nelle settimane passate aveva ricevuto Astrazeneca, oggi Pfizer, come per tanti altri genovesi all’hub della Fiera.

Nei giorni scorsi Toti era stato bersaglio di minacce e insulti social da parte di alcuni no vax per le sue posizioni rigide su temi di vaccino e green pass. Secondo Toti in caso di nuovi lockdown, solo i non vaccinati dovrebbero “subirli”.

Toti aggiunge: “Non essere d’accordo è legittimo in democrazia. Dire sciocchezze o, peggio, insultare e minacciare è qualcosa che non deve entrare nel dibattito. La scienza oggi fornisce risposte chiare e univoche su come prevenire il Covid, inventare fandonie per spaventare la gente non è mai utile ad un dibattito sereno. Dopodichè – conclude – contro la stupidità purtroppo non c’è vaccino”.