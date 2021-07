Scuola, Gagliardi (Coraggio Italia): “Ora superbonus 110% agli enti no profit”

Genova. “Il Governo ha dato parere favorevole ad un mio ordine del giorno che impegna l’esecutivo a valutare l’opportunità di consentire in tempi brevi l’accesso al beneficio fiscale del superbonus al 110 per cento agli enti no profit che svolgono attività di prestazione di servizi educativi e scolastici”.

Lo afferma Manuela Gagliardi, deputata e vicepresidente del gruppo Coraggio Italia a Montecitorio.

“Si tratta – aggiunge- di un impegno doveroso, che permetterà importanti interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico per gli edifici scolastici dove i nostri figli imparano e crescono”. Per Gagliardi “per troppo tempo, la sicurezza dei nostri ragazzi è stata sacrificata sull’altare dei bilanci pubblici”.

“Grazie anche al governo Draghi e ai soldi del Recovery, è arrivato il tempo del cambio di passo e del coraggio che, a mio parere, non può prescindere dalle scuole, anche quelle gestite da enti no profit appunto”, conclude.