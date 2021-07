Scrivania di un ufficio in fiamme in via Cecchi: il fumo invade le scale del palazzo

Genova. Un principio di incendio ha distrutto questa mattina la scrivania di un ufficio situato al primo piano di uno stabile di via Cecchi e facendo scattare la macchina del soccorso.

Secondo le prime informazioni le fiamme non si sarebbero propagate ad altre parti dell’edificio: le criticità peggiori sono derivate dalla densa colonna di fumo che ha invaso le scale del palazzo. Non si registrano, per fortuna, feriti o intossicati.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che stanno bonificando i locali interessati, e il personale del 118. Non sono segnalate evacuazioni o inagibilità nelle abitazioni sovrastanti. Al momento via Cecchi direzione ponente e via Ruspoli risultano interdette alla circolazione.