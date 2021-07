Scompare da casa nella notte: l’auto ritrovata sulla alture di Molassana. Ricerche in corso

Genova. Sono partite le ricerche per rintracciare un ragazzo di 22 anni che sarebbe scomparso ieri sera da propria abitazione. Nel corso della mattinata la sua vettura è stata trovata parcheggiata nei pressi di Bavari e Sant’Eusebio, in via Montelungo.

Il suo nome è Mirko Saias: da dove è stata trovata la sua auto sono partite le ricerche. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, che hanno predisposto le operazioni per andare avanti ad oltranza. Alla ricerca partecipa anche la polizia locale.

La notizia della sua scomparsa circola da questa mattina sui social della zona, con post pubblicati dai famigliari e amici, post che in poche ore hanno fatto il giro della rete, nella speranza di riportare presto il ragazzo a casa.