Sciopero edilizia, Ance Genova: “Mercoledì spiegheremo ai sindacati perché non possiamo rinnovare il contratto provinciale”

Genova. Mercoledì i vertici associativi di Ance Genova riceveranno la delegazione di Fillea, Filca e Feneal in occasione della protesta organizzata dal settore dell’edilizia.

Il presidente di Ance Genova, Filippo Delle Piane, a proposito dello stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali delle costruzioni, Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL, precisa: “Purtroppo non ci sono al momento le condizioni per aprire il tavolo contrattuale. È, infatti, in fase di rinnovo anche il contratto nazionale di lavoro e, considerati i rispettivi costi, non è ipotizzabile un doppio contestuale negoziato”.

È ben vero che i dati del settore evidenziano un incremento dell’attività, che secondo i sindacati giustificherebbe gli aumenti contrattuali richiesti, tuttavia, osserva Delle Piane, in realtà gli effetti della ripresa produttiva del settore sono del tutto vanificati, da un lato, dall’eccezionale caro-materiali verificatosi negli ultimi mesi, che solo in questi giorni pare stia trovando una soluzione legislativa e che sta mettendo in ginocchio le imprese; dall’altro, dal meccanismo di pagamento dei lavori che fruiscono dei benefici fiscali, come il bonus del 110%, che addossa interamente alla imprese i relativi oneri finanziari ed economici, senza che, oltretutto, ad oggi il numero degli interventi sia in linea con le aspettative.

“Mercoledì riceveremo la delegazione sindacale in Associazione e spiegheremo loro le ragioni dell’attuale situazione; i rapporti con le organizzazioni sindacali – conclude Delle Piane – sono ottimi e non ho motivo di dubitare che potremo insieme riprendere al più presto l’impegno comune nei confronti degli interlocutori istituzionali, anche nazionali, per superare le rilevanti criticità che oggi impediscono una proficua discussione sul tema contrattuale”.