Scherma, la città di Chiavari sarà rappresentata a Tokyo 2020

Chiavari. La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato in questi giorni la convocazione ai prossimi XXXII Giochi Olimpici in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 Agosto 2021 del Maestro della Chiavari Scherma A.S.D. Giacomo Falcini, il quale seguirà la Squadra Nazionale di Spada Femminile.

Costui, già Campione del Mondo nel 2001 Under 20 e promessa delle Olimpiadi come atleta, è riuscito a coronare la propria carriera sportiva con il sogno che adesso diventa realtà di partecipare ad un’Olimpiade come maestro.

Da diversi anni inserito nello staff della Spada Femminile Assoluta, questa guidata dal commissario tecnico Sandro Cuomo, ha seguito le ragazze della Nazionale nelle gare di Coppa del Mondo e nei Campionati Mondiali dove, grazie ai numerosi ottimi piazzamenti ed anche ad alcune vittorie, hanno ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi.

Tutto questo non può che essere fonte di grandissimo orgoglio e soddisfazione per tutta la Chiavari Scherma ASD, società la quale vedrà rappresentati a livello mondiale per merito della Nazionale Italiana anche i propri colori verdeblù.