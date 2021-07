Sant’Olcese, furgone di Iren in bilico dopo aver sfondato un muro

Sant’Olcese. Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco in località Arvigo nel comune di Sant’Olcese. Un doblò di Iren per ragioni ancora da accertare è uscito di strada ed ha sfondato un muro rimanendo incastrato tra altri due muraglioni.

Sul posto i pompieri e i soccorsi del 118. L’uomo è stato estratto dal mezzo ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Il mezzo invece deve ancora essere messo in sicurezza per evitare che precipiti un un terrazzo sottostante.