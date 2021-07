Santa Margherita, potenziamento della fibra ottica. Il sindaco: “Bene per il servizio di videosorveglianza”

Santa Margherita Ligure. Sono in corso a Santa i lavori di potenziamento ed estensione della rete comunale in fibra ottica che consentiranno il collegamento diretto in fibra ottica tra Villa Durazzo e il municipio di piazza Mazzini.

“Anche l’ulteriore potenziamento e l’estensione della fibra ottica rappresentano un importante passo avanti verso una sempre più capillare modernizzazione della nostra rete comunale – afferma il sindaco Paolo Donadoni – volta soprattutto a un miglioramento, nel suo complesso, del sistema di videosorveglianza che copre il territorio cittadino, per assicurare a tutti una maggiore e adeguata sicurezza”.

“Altra tratta interessata da lavori analoghi è, al porto, quella compresa tra la diga foranea e il locale tecnico che sorge alle spalle della sede degli ormeggiatori comunali. Il passaggio della fibra al porto non riguarda strettamente i lavori di ripristino della diga foranea, effettuati in seguito alla mareggiata dell’autunno 2018, ma è un tassello – continua il sindaco – per il miglioramento della trasmissione dati per la videosorveglianza e, più in generale, per l’infrastruttura di rete comunale.

“In questo senso, anche i lavori di collegamento in fibra ottica di Villa Durazzo miglioreranno, in modo sensibile, la trasmissione dati e i flussi video (videosorveglianza) su rete dedicata” – conclude il sindaco.