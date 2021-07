Santa Margherita ligure: via ai laboratori di biologia marina per bambini e ragzzi

Santa Margherita ligure. Iniziati nell’estate 2017, riprendono i laboratori di biologia marina “Impariamo il mare” organizzati da Outdoor Portofino e sostenuti dal comune di Santa Margherita Ligure.

Tutti i lunedì mattina d’estate dalle 10 alle 13 a partire dal 5 luglio, bambini e ragazzi avranno l’opportunità di conoscere l’Area Marina Protetta di Portofino in compagnia di un biologo marino di Outdoor Portofino in un percorso di conoscenza e rispetto dell’ambiente acquatico. Appuntamento in piazza del Sole. I laboratori sono gratuiti grazie al supporto del comune di Santa Margherita Ligure.

Sai che nella nostra area marina protetta sono attivi diversi progetti di reintroduzione di specie marine a rischio estinzione? Sai riconoscere le specie che ne abitano i fondali? Che impatto ha la plastica sull’ambiente marino e perchè le praterie di Posidonia sono così importanti? E cosa sai dirmi dei grandi pelagici del Mar Ligure? Questi alcuni dei temi trattati dagli esperti che consentono di riconoscere gli abitanti dei fondali e a scoprire le loro abitudini per poi andarli a scovare nel loro habitat naturale con maschera, boccaglio e pinne.

“Unire lo svago del mare alla consapevolezza del posto in cui ci si trova è un valore aggiunto per le vacanze dei nostri bambini e per l’accoglienza turistica – dichiara il sindaco Paolo Donadoni – un’iniziativa molto apprezzata e partecipata inserita nei servizi da Bandiera Blu. Ringrazio Outdoor Portofino per l’impegno e la collaborazione”.

I laboratori si svolgono a partire dal 5 luglio, per 10 lunedì mattina dalle 10 alle 13 in piazza del Sole a Santa Margherita Ligure. I turni saranno di 1h ciascuno con tre turni giornalieri. Tutto il materiale sarà fornito dall’organizzazione. L’unico accorgimento richiesto è che i bambini dovranno essere accompagnati al punto di incontro da un genitore o da un tutore.