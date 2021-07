Santa Margherita, al via domani sera la rassegna in vista del G20 Conference on women’s empowerment

Genova. A Olimpiadi in corso arriva a Santa Margherita Ligure la Vicepresidente del Coni Silvia Salis. Ex atleta, specialista nel lancio del martello, disciplina in cui ha vinto dieci titoli italiani, partecipando anche ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012, Silvia Salis è dal 2017 componente del Consiglio Nazionale del Coni. Dialogherà domenica 1° agosto, in piazza Caprera, nel cuore del centro storico, alle ore 21:00 con Ilaria Cavo, giornalista, scrittrice, attualmente Assessore regionale al secondo mandato con la Giunta Toti con le deleghe a Politiche socio sanitarie e Terzo settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo e Programmi comunitari di competenza.

Questo appuntamento inaugura la rassegna promossa per approfondire il profilo culturale del ruolo della donna nella nostra società, ricca di incontri, spettacoli e seminari in vista del G20 Conference on women’s empowerment, previsto a Santa Margherita Ligure giovedì 26 agosto.

Il secondo appuntamento, lunedì 2 agosto, sempre alle ore 21:00 e sempre in piazza Caprera, vedrà protagonista Mariasole Bianco, biologa marina, divulgatrice scientifica Presidente Worldrise una onlus che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino. Mariasole Bianco, che dialogherà con il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, è stata da poco inserita da Forbes Italia nell’elenco delle 100 donne italiane di successo per il 2021 insieme a personaggi del calibro di Milena Gabanelli, Paola Egonu, Michelle Hunziker.

Il programma completo della rassegna si può consultare su www.livesanta.it.