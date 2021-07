San Fruttuoso, vittoria dei genitori: alla scuola XII Ottobre sarà attivata un’altra classe

Genova. Vittoria dei genitori dell‘istituto comprensivo di San Fruttuoso: alla scuola primaria XII Ottobre sarà attivata una seconda classe prima, suddividendo tra modulo e tempo pieno i 24 alunni iscritti che inizialmente erano stati accorpati. La protesta era partita dopo la decisione di creare solo due prime, con 24 bambini e due disabili ciascuna, rendendo così impossibile rispettare il distanziamento nelle aule.

Oggi alcuni genitori sono stati ricevuti all’Ufficio scolastico regionale. “Il dirigente Lenti ci ha ricevuto e spiegato che al plesso XII Ottobre si potrà attivare una seconda classe a modulo senza problemi utilizzando il personale in esubero”, ha spiegato la presidente del consiglio d’istituto, Manuela Lercaro.

Diversa la situazione alla Cesare Battisti, dove tre famiglie, vista la situazione, hanno chiesto il trasferimento. La classe è rimasta così con 21 alunni e al momento non ci sono i numeri per attivarne una seconda, a meno che non arrivino nuove iscrizioni. “È l’esempio di come lottando si ottengono risultati”, commenta ancora Lercaro.

Secondo i genitori in entrambi i plessi non c’erano aule abbastanza ampie per accogliere classi di 24 bambini, soprattutto in considerazione delle normative anti-Covid che a settembre saranno ancora in vigore. La presenza di bambini disabili avrebbe aggravato la situazione perché per ciascuno di loro sarebbe stato presente in classe un insegnante di sostegno e un Ose (operatore socio educativo), andando a saturare ancora di più gli ambienti.