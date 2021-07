Sampierdarena, arriva il laboratorio di giardinaggio a Villa Ronco

Villa Ronco, nel cuore del quartiere genovese di Sampierdarena, è un bellissimo palazzo seicentesco, ristrutturato da alcuni anni, che ospita un centro polifunzionale di servizi per le famiglie, gestito dalla cooperativa sociale Lanza Del Vasto.

All’interno della villa c’è anche uno splendido giardino pensile all’italiana, di ispirazione classica tardo rinascimentale, progettato dall’architetto Giovanni Spalla, lo stesso del restauro di Palazzo Ducale.

Si sviluppa su un ampio viale principale su cui si intersecano viali secondari che contengono le 12 grandi aiuole.

In questo meraviglioso ambiente, per il progetto ”Genova- Oltre Il Ponte”, la cooperativa sociale Lanza Del Vasto ha attivato un laboratorio di giardinaggio, per tutto il mese di luglio, due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì.

“Genova-Oltre il Ponte “ è un progetto selezionato da “ Con i Bambini “,nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

“ E’ un’attività abbastanza semplice, si tratta di mettere in pratica le azioni usuali come la pulizia di un pezzo di terreno e la messa a dimora di alcune piante-dice Fabrizio Giacomazzi-. I ragazzi che partecipano hanno la possibilità di fare esperienza diretta delle basi fondamentali del giardinaggio “.

Il laboratorio, sei ore alla settimana ,si svolge sia nella parte superiore del giardino che in quella inferiore: propedeutica all’attività vera e propria c’è la pulizia con la rimozione delle foglie.

“I partecipanti, ragazzi delle scuole medie, sono una dozzina. Alcuni si trovano per la prima volta con un attrezzo in mano, e sono un po’ in difficoltà all’inizio-dice Fabrizio Giacomazzi -.Chi magari con i genitori o i nonni ha già avuto esperienze simili, ad esempio in campagna, parte avvantaggiato.”