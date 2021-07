Sampdoria, ufficializzata la conferma di Felice Tufano

Genova. Ancorché notizia di cui avevamo certezza, fa sempre enorme piacere avere conferma dell’ ufficializzazione, da parte della Sampdoria, del rinnovo, fino al giugno 2023, del contratto di Felice Tufano, un mister che nel corso dell’ultima stagione ha ribadito quanto di buono aveva fatto in anni precedenti con le giovanili blucerchiate, ma anche col Savona.

Una conferma meritata, che dà stabilità ai programmi di crescita delle giovanili della Sampdoria, da cui è d’obbligo trarre linfa per la prima squadra, come sta avvenendo in ritiro con Simone Trimboli, Gerard Yepes Laut, Lorenzo Di Stefano e Emanuel Ercolano.

E adesso, dopo le ufficializzazioni di Tufano e Giovanni Invernizzi, non resta che aspettare quella di Enrico Nicolini, per proseguire nel solco della sampdorianità.