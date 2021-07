Sampdoria, tengono banco gli svincolati (in entrata ed in uscita)

Genova. Tris di perdite a parametro zero, in casa Samp… dopo Antonis Siatounis ingaggiato dal Monza ed Adam Obert dal Cagliari, uno altro fra le giovani promesse di Felice Tufano, lasciato arrivare a scadenza di contratto, si è accasato allo Spezia, complice Riccardo Pecini. Si tratta di Petar Zovko, estremo difensore della Primavera, destinato (anche secondo quanto testimoniatoci, in una recente video intervista su Genova 24 ed Ivg Savona, da Vedin Musić, tecnico delle Under bosniache) ad una probabile carriera fra i professionisti.

Quanto meno, è andata meglio con un altro gioiellino ‘scuola Tufano’, visto che il Piacenza ha ufficializzato il prestito di Simone Giordano, passato a titolo temporaneo, fino al 30/6/201, nelle fila emiliane.

Tornando alle relazioni con i cugini spezzini, dal Golfo dei Poeti giunge voce di un loro desiderio di mettere in atto uno scambio fra ‘Salva’ Ferrer ed il duo Caprari e Kristoffer Askildsen. ed in effetti potrebbe essere un’opzione soddisfacente per entrambi, magari supportata da cash in direzione ponente.

E sempre nell’ipotesi di una partenza di Bartosz Bereszyński, c’è sempre chi vede in orbita Doria, non solo il milanista Andrea Conti, ma anche Vincent Laurini, il corso che ha giocato tanti anni ad Empoli ed uno a Firenze, prima dell’ultimo a Parma. Altro ‘crociato’ accostato alla Samp (seppur mancino) è l’altro terzino, Ciro Pezzella.

Tutto questo, mentre i primi blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco, in attesa della partenza per il ritiro di Temù e Ponte di legno, sino alla fine di luglio, ma soprattutto che si definisca la nomina di Daniele Faggiano, come direttore sportivo, che sta un po’ assumendo i connotati di una telenovela, ‘madre’ forse anche delle perdite dei tre Primavera di cui nelle prime righe.

Difficile quindi capire quanto possano essere attendibile le news di possibili operazioni in entrata, come quella di Kenan Karaman, attaccante tedesco naturalizzato turco, a sua volta svincolato dal Fortuna Dusseldorf (un centravanti alla Torregrossa).

Si muove bene, la Sampdoria Women, che ha ottenuto il trasferimento a Genova di Kristin Carrer, in prestito dalla Juventus.