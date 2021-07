Sampdoria: scambio Bernardeschi-Damsgaard?

Genova. Nella giornata di ieri, oltre alla ufficializzazione del ritorno alla Samp di Giovanni Invernizzi, un’altra notizia definitiva ha trovato conferma sul sito dell’ As Gubbio 1910, che ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dal Doria, per una stagione, le prestazioni sportive di Felice D’Amico, che dopo aver assaporato la Serie A, in blucerchiato, per pochi minuti, a fine stagione 2020, lo scorso anno ha registrato due presenze in B con il Chievo e poi 15 (e tre reti) con la Pro Sesto.

La bomba di mercato (che sa tanto di ‘boutade’) è invece rappresentata da una ventilata possibilità di scambio, fra Juventus e Sampdoria, dei trequartisti Federico Bernardeschi e Mikkel Damsgaard… Notizia che evidentemente non dà soverchia importanza al sontuoso ingaggio dell’ex viola…

I media battono da un paio di giorni anche una pista tinta di blucerchiato per Patrick Cutrone, ancor giovane attaccante, con importanti esperienze nel Milan e Fiorentina, attualmente in forza al Wolverhampton, dopo aver giocato gli ultimi mesi dello scorso campionato in prestito al Valencia (con scarso minutaggio). Le contro deduzioni da farsi, in questo caso, sono riconducibili all’abbondanza di punte dell’attuale rosa della Sampdoria (Quagliarella, Gabbiadini, Torregrossa, Bonazzoli, La Gumina, solo per limitarci agli attaccanti puri).

Le altre notizie fanno riferimento ad una possibile rivoluzione sulle fasce difensive, mettendo a destra Andrea Conti ed a sinistra Giuseppe Pezzella… ma, sentendo gli umori del ‘Bar Sport’, non sembra un’idea accattivante per i tifosi blucerchiati, visto che gli attuali titolari sono, sulla carta, Bartosz Bereszyński (inamovibile nel ruolo anche nella Nazionale polacca) e Tommaso Augello (autentica rivelazione dell’ultimo torneo).

Parlavamo prima delle tante punte, alcune delle quali potrebbero trovare spazio nella Salernitana di Fabrizio Castori, in particolar modo sembrerebbero graditi Gianluca Caprari e Federico Bonazzoli, ma anche Antonino La Gumina ed Ernesto Torregrossa trovano spazio sui media campani… Solo che sembra strano che la Samp possa rinunciare a sfruttare il recente investimento fatto per l’ex bresciano.

Capitolo portieri: l’agente di Wladimiro Falcone (Giulio Meozzi) ha dichiarato di aver avuto assicurazioni sul fatto che il suo assistito verrà mandato a giocare, in caso di conferma di Emil Audero.

E’ di qualche giorno fa il comunicato ufficiale del Piacenza Calcio, con cui è stata resa nota l’acquisizione a titolo temporaneo di Simone Giordano ed ora gli stessi emiliani stanno puntando anche il suo compagno di Primavera, Antony Angileri, conteso con forza anche dall’Alessandria. L’auspicio di tutti è che la nidiata di Felice Tufano possa farsi strada fra i professionisti, fino a tornare a vestire in pianta stabile la maglia blucerchiata.