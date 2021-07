Sampdoria, Ryan Christie, mi manda Graeme Souness

Genova. La notizia arriva direttamente dalla Scozia (dailyrecord.co.uk) ed il ruolo non è esattamente lo stesso di Charlie Champagne, Graeme Souness, ma pur sempre di centrocampista ‘di garra’, parliamo di Ryan Christie, nazionale scozzese, che è stato convocato dal mister Steve Clarke per gli ultimi europei, in cui ha giocato contro la Repubblica Ceca di Jakub Jankto e Patrik Schick.

E’ un ’95, di proprietà del glorioso Celtic di Glasgow e vanta venti presenze con la Scozia (4 reti) e la Sampdoria (come pure il Burnley) potrebbe spuntare un buon prezzo, avendo il contratto in scadenza fra un anno.

In Emilia, a quanto pare, piacciono i blucerchiati, visto che Bartosz Bereszyński viene segnalato nel mirino del Bologna di Siniša Mihajlović, mentre a Piacenza pensano di poter avere la meglio sui vicini del Modena, nella corsa per accaparrarsi Simone Giordano, a nostro parere, uno dei migliori prospetti della Primavera di Felice Tufano.

Uno dei giocatori che questa estate avrà più mercato, è Junior Messias del Crotone… sarebbe tanta manna nel 4-3-3 di D’Aversa, ma piace anche al Torino di Ivan Jurić e alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La notizia clamorosa di mercato, è rappresentata dalla voce di un Real Madrid interessato a Mikkel Damsgaard… e non sarebbe la prima volta di un blucerchiato che va a vestire la “camiseta blanca”, visti i precedenti di Clarence Seedorf e Christian Karembeu…