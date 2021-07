Sampdoria, Ribery e Lapadula gli ultimi nomi

Genova. Dopo i prestiti di Simone Giordano (al Piacenza) e di Felice D’Amico (al Gubbio), un altro giovane è stato piazzato a titolo temporaneo, si tratta di Michael Brentan, passato ufficialmente alla Pro Sesto, mentre è in corso d’opera una trattativa con la Juve Stabia, per il trasferimento in Campania di Matteo Stoppa, dopo l’esperienza scorsa alla Pistoiese.

Sembra avere parecchio mercato un altro ragazzo della Primavera di Felice Tufano (nel frattempo confermato fino al giugno ’23), visto che i media parlano di interessamento di Bari, Cosenza, Juve Stabia e Taranto per Federico Gaggero.

Un giovanissimo (classe 2007) è stato invece acquistato dalla Samp, come ufficializzato con un comunicato dal Sant’Angelo Gragnano, che ha reso noto il trasferimento del loro attaccante, Giuseppe Montuori… Chissà che non possa emulare l’argentino Miguel Montuori, campione d’Italia – a suo tempo – con la Fiorentina ed anche nazionale azzurro.

Sempre a proposito di giovani promesse, un Primavera della Roma (che aveva ben figurato nella sfida contro i blucerchiati), Tommaso Milanese, classe 2002, è entrato nel mirino di parecchie squadre, fra cui Sampdoria, Bologna e Torino.

Gli auguri su Instagram di Frank Ribery ad Alberto Marangon hanno scatenato voci di un possibile aggancio doriano del francese, senza tenere conto dell’abbondanza di giocatori d’attacco in rosa, oltre che dell’ingaggio dell’ex Bayern, alle cui prestazioni starebbero facendoci un pensierino anche Lazio, Parma e Monza.

La priorità della Sampdoria, comunque, è nota: sfoltire la rosa, ma non sarà un compito facile, tanto più se fosse vera la voce che riferisce di un rifiuto del Brescia, per uno scambio tra Federico Bonazzoli e Florian Ayé, attaccante francese originario del Benin, con esperienze nell’Auxerre e nel Clermont…

Viste le prime due amichevoli, fermo restando che i titolari saranno probabilmente Quagliarella e Gabbiadini, come coppia “di riserva”, il tandem Torregrossa/Bonazzoli non sarebbe niente male, mentre Antonino La Gumina e Gianluca Caprari (assieme a Depaoli) potrebbero trovare maggior fortuna ed utilizzo alla Salernitana.

Ragion per cui stupisce, invero, anche la voce che riferisce di un sondaggio della Samp per Gianluca Lapadula… Se una punta deve entrare, che sia almeno del potenziale futuro di un Sam Lammers…

In difesa, poi, sembra aver preso campo nei favori di D’Aversa Jeison Murillo… ed invero un poker di centrali, come il colombiano e Maya Yoshida (alternative sulla destra) ed Omar Colley (piace però a West Ham e Leeds) e Julian Chabot (ad alternarsi a sinistra), sarebbe da media/alta Serie A (in tal caso sarebbero da piazzare Lorenzo Tonelli, Alex Ferrari e Kaique Rocha).

A centrocampo, l’uomo mercato è Morten Thorsby… chi l’avrebbe detto, ai tempi di Eusebio Di Francesco? Il norvegese è un obiettivo dell’Watford, ma per mister D’Aversa sarebbe una perdita importante…

Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato i primi turni della Coppa Italia 2021/22, con il sorteggio che ha stabilito che la Sampdoria affronterà la vincente di Padova – Alessandria, in data 15 agosto.