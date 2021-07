Sampdoria, la squadra femminile scalda i motori: il 15 luglio sarà il giorno del raduno

Genova. Due settimane e poi sarà raduno. Inizierà così l’avventura in Serie A della Sampdoria femminile, marchio sbarcato nel primo livello del calcio rosa italiano dopo l’acquisizione del titolo sportivo del Florentia San Gimignano. Al momento staff tecnico e parco giocatrici sono tutti da costruire, ma ciò non sembra disturbare i progetti della proprietà, convinta del proprio operato e soddisfatta per la nuova tinta “rosacerchiato”.

Come detto però la mancanza di atlete e di un allenatore sta preoccupando non poco appassionati e addetti ai lavori, i quali soprattutto in Toscana hanno iniziato a gettare qualche ombra sulla bontà dell’operazione. Sembrano però già essere stati definiti gli arrivi di quattro interpreti: Bursi e Pisani (ex San Gimignano), Cecilia Re (centrocampista anch’essa militante nella squadra toscana) e Paola Boglioni dalla Juventus campione d’Italia.

Per la panchina invece Antonio Cincotta, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra ormai essere cosa fatta. Qualche indiscrezione e tante ombre quindi, il tutto con una certezza: il 15 luglio chi farà parte del gruppo Sampdoria femminile 2021/2022 si radunerà a Bogliasco per il primo allenamento ufficiale.