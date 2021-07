Sampdoria, la nuova prima maglia sarà girocollo e blucerchiata come da tradizione

Genova. “La maglia più bella del mondo”: questa etichetta attribuita alla casacca blucerchiata ogni anno è motivo di discordia tra i caruggi di Genova. La maglia da gioco della Sampdoria è però realmente considerata non soltanto dai supporter della squadra del presidente Ferrero, ma anche da molti altri tifosi e da svariati addetti ai lavori come la miglior t-shirt in vendita sul panorama mondiale. Ancora una volta dunque è con questo motto che è stata presentata la divisa da gioco che accompagnerà la nuova stagione della Sampdoria, un’annata che i supporter si augurano possa realmente regalare delle grandi soddisfazioni.

Di seguito la nota del club e il video lanciato sui propri canali social per la presentazione della casacca, un montaggio che vede come protagoniste svariate calciatrici della nuova formazione blucerchiata femminile e molti volti noti della prima squadra maschile tra i quali i big Quagliarella e Candreva: “U.C. Sampdoria e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e dalla scorsa stagione sponsor tecnico del club, hanno presentato la nuova maglia Home che i blucerchiati indosseranno nel corso dell’annata 2021/2022.

Maglia. La tradizione è importante e la prima maglia si presenta blucerchiata: la classica casacca blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca al centro e sul retro. La maglia è a girocollo e al suo interno il backneck è personalizzato con la banda blucerchiata e la scritta “La maglia più bella del mondo”. Nel retrocollo esterno è stampato in bianco il profilo del Baciccia, tipico pescatore genovese con barba, caratteristico berretto e pipa, simbolo della squadra. Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, sempre in silicone la patch con lo stemma U.C. Sampdoria.



Completo. Il kit home è completato da pantaloncini bianchi con coulisse piatte blu royal e con bordi coscia con banda blu e dettaglio blucerchiato. I calzettoni sono bianchi con al centro le sei bande colorate di blu, bianco, rosso, nero, bianco e blu. Davanti il Macron Hero; dietro, sul polpaccio, la scritta U.C. Sampdoria.

Identità. Una maglia che rappresenta l’identità di un club ed esalta il senso di appartenenza ai suoi colori e ai suoi simboli. Una maglia che racchiude tutto questo insieme alla qualità, tecnicità, design, cura e attenzione dei dettagli che rendono unici ed esclusivi i capi Macron.”

Oggi la prima amichevole contro Nuova Camunia, ieri il lancio della nuova divisa: i blucerchiati iniziano a fare sul serio, l’inizio ufficiale della stagione 2021/2022 è ormai alle porte.