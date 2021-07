Sampdoria: in attesa di Faggiano, si scalda il mercato

Genova. Futuro da capitano, oppure destinatazione ad altri lidi, per Bartosz Bereszyński? Il terzino polacco, checché se ne dica, è reduce da un buon campionato di Serie A ed anche di un positivo torneo europeo, dove è stato uno dei migliori del team di Varsavia, tanto da venire, adesso, addirittura accostato dalla stampa meneghina all’Inter, quale possibile ‘toppa’ al buco lasciato da Achraf Hakimi, forse quanto di meglio ci sia attualmente al mondo, nel ruolo… Ecco il perché del fiorire di tante voci relative ad ipotetici difensori di fascia destra, in ottica Sampdoria, come il milanista, più volte citato, Andrea Conti, ma anche altri ‘low cost’, come il pisano Samuele Birindelli, che a quanto pare piace anche a Genoa, Spezia, Fortuna Dusseldorf e Paok Salonicco, oppure come l’empolese Sfefano Sabellli, già seguito lo scorso anno.

E chissà invece che D’Aversa non possa adattare (come fece per un po’ anche Ranieri) in quella posizione Jeison Murillo, di ritorno da Vigo e evitare i soliti balletti sul mercato con gli spagnoli, che lo vorranno di certo solo in prestito, per la terza volta (il colombiano sembra peraltro interessare anche ai turchi del Galatasaray).

Detto che sarà difficile vedere in blucerchiato Franck Ribery, si registrano tante opzioni per Gianluca Caprari, destinato al miglior efferente fra Verona, Udinese e Torino, mentre se Mikkel Damsgaard continuerà a fare faville all’europeo (magari portando la sua Danimarca in finale), il Milan potrebbe arrivare a fare follie per lui, mettendo sul piatto della bilancia ‘money’ e contropartite tecniche, da scegliersi fra il precitato Andrea Conti, Tommaso Pobega (che tanto bene ha fatto con lo Spezia) e magari Jens Petter Hauge, che a Bogliasco potrebbe trovare ad accoglierlo i connazionali norvegesi Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby, se il Napoli non dovesse mettere a sufficienza le mani in tasca, per soddisfare quanto richiesto dalla Sampdoria.

Facile pensare che le ottime prestazioni di Damsgaard, lo porteranno a giocare altrove, già dal prossimo campionato e se non sarà il Milan, ci penseranno altri a portarlo a ‘respirare nebbia’… vedi i cugini interisti, oppure la Juventus… e se nebbia non dovesse essere (da considerare anche quella tedesca ed inglese), potrebbe essere il caos automobilistico delle capitale (Roma) a fargli rimpiangere la pace di Bogliasco…

Gli stessi paesi nordici, sopra nominati, potrebbero diventare casa pure di Jakub Jankto, anche lui autore di un buon europeo, seppur non eccelso, ma tale da ritenerlo idoneo per Bundesliga e Premier League.

Sempre parlando di uscite, Emil Audero e Salvatore Sirigu (costi ed età completamente diversi) potrebbero diventare la soluzione bianconera da mettere alle spalle di Wojciech Szczęsny.

Registrata la voce che il Cagliari, dopo aver soffiato il Primavera Adam Obert alla Samp, sembra intenzionato a mandarlo a fare esperienza in Serie C, trova conferma anche l’interesse del Modena per il suo compagno Simone Giordano (nove assist oltre a due reti, nell’ultima Primavera 1).