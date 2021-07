Sampdoria, il mercato ruota attorno a Damsgaard

Genova. E’ indubbio che sarà un mercato, quello sampdoriano, che ruoterà attorno a Mikkel Damsgaard, le cui prestazioni inglesi, in ultimo la spettacolare rete su punizione, lo hanno messo nel mirino soprattutto di chi ha potuto vederlo “dal vivo” e non solo in TV, strumento che non sempre consente di apprezzare fino in fondo (non fosse altro che per le inquadrature ristrette) il modo di stare in campo di un giocatore.

Ecco perché, oltre Manica, hanno bussato alla porta dell’agente del danese ben 4 club della Premier League, quali Ledds, Leicester, Tottenham e Liverpool.

Il sostituto? Potrebbe essere Sam Lammers e se davvero Daniele Faggiano (scusate siamo dell’idea che alla fine sarà lui il d.s. del Doria) riuscisse a portarlo in blucerchiato, bisognerà riconoscere che sarà stato un ‘bel cadere in piedi’, perché l’anno scorso di questi tempi, chi – fra i lettori – non avrebbe preferito l’olandese al danese?

Ruoli diversi? Vero, anche perché Lammers andrebbe ad aggiungersi all’ampio gruppo di punte (Quagliarella, Gabbiadini, Torregrossa, Bonazzoli, La Gumina, per non parlare dei Primavera Prelec e D’Agostino), che andrà forzatamente alleggerito (e non con prestiti senza obbligo di riscatto), mentre per ora solo La Gumina sembra aver mercato (Parma e Salernitana).

Altro giocatore appetito da terzi (lo Spezia di Riccardo Pecini) è il norvegese Kristoffer Askildsen, che nonostante l’ultima stagione in ombra nella Samp, è rimasto nelle grazie del suo mentore, per l’appunto appena passato nelle fila spezzine.

Inoltre tra le opzioni romaniste per sostituire l’infortunato Spinazzola, viene da alcune fonti citato anche il nome di Tommaso Augello.

Le voci in entrata, salvo il belga Lammers, sono per adesso di medio profilo… vedi il già ripetutamente segnalato Riccardo Gagliolo, oltre al difensore tedesco (di cittadinanza turca) Koray Günter (ora all’’Hellas Verona e con un passato anche al Genoa), che viene dato anche nei desiderata del Sassuolo.

L’ultimo tam tam di radio mercato, dà come seguito dalla Sampdoria uno dei tanti Marin che giocano a calcio, nello specifico quello del Pisa, Marius Mihai Marin.

Per chiudere, da segnalare tre acquisti da parte della Sampdoria Futsal: il francese Victor Lahaye ed i gemelli del goal Matej Fidersek e Lucas Vizonan.