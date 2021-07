Sampdoria femminile, ecco l’allenatore: Antonio Cincotta in arrivo dalla Fiorentina

Genova. In coda alla conferenza stampa di Roberto D’Aversa, nuovo mister della Sampdoria maschile, è stato anche presentato il nuovo allenatore della neonata squadra femminile blucerchiata Antonio Cincotta, 36 anni, di Milano, in arrivo dalla Fiorentina femminile, dove dal 2016 al 2020 ha vinto uno scudetto, si è piazzato per due volte al secondo e altre due al quarto posto in serie A, compiendo anche un buon cammino in Champions League interrotto agli ottavi di finale.

“Una nuova esperienza, il calcio femminile è un’altra storia, ma completa la Sampdoria” lo introduce Massimo Ferrero. La Società ha di recente acquistato il titolo sportivo della Florentia San Gimignano.

Cincotta era un nome che circolava già da diversi giorni. “Per me è un orgoglio enorme e un’opportunità. Mando un messaggio di saluto e gratitudine alla Fiorentina. Ora sono qui, emozionato, pronto a dare il meglio di me – afferma – con la Sampdoria sarà una sfida affascinante, complessa perché è appena all’inizio, ma lavoreremo fin da subito perché la squadra possa collocarsi secondo le ambizioni della dirigenza”.