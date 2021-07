Sammargheritese, dopo gli acquisti di Maura e Scimone presentato lo staff tecnico degli arancioni

Santa Margherita Ligure. Un periodo di annunci e di sorprese: lo si sa, luglio è sempre stato il mese del mercato, fattore questo impreziosito dalle voci che spesso si rincorrono nelle varie cittadine interessate ma non solo. È così che, dopo aver ufficializzato due nuovi arrivi alla corte di mister Giacobbe, la Sammargaritese ha optato per svelare lo staff tecnico che accompagnerà la rosa per tutta la durata della prossima annata.

Di seguito, ecco il comunicato ufficiale: “L’A.C.D. Sammargheritese 1903 è lieta di ufficializzare lo Staff Tecnico che guiderà la Prima Squadra nella Stagione 2021/2022:

Guida Tecnica affidata al riconfermato mister Alessandro Giacobbe (patentino Uefa, il quale ricoprirà anche il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile);

(patentino Uefa, il quale ricoprirà anche il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile); Il vice allenatore è il riconfermato mister Umberto Voci (patentino Uefa, alla sua 7^ Stagione da “Secondo”, il quale ricoprirà anche il ruolo di tecnico della Juniores d’Eccellenza per il 5º anno consecutivo);

(patentino Uefa, alla sua 7^ Stagione da “Secondo”, il quale ricoprirà anche il ruolo di tecnico della Juniores d’Eccellenza per il 5º anno consecutivo); Tecnico dei Portieri è il riconfermato Massimo Ferrari (patentino portieri Uefa Pro), alla sua 9^ Stagione in arancione ed ex allenatore dei portieri alla Virtus Entella il quale, oltre a coordinare l’attività dei portieri del Settore Giovanile, allenerà i portieri dell’attività agonistica;

(patentino portieri Uefa Pro), alla sua 9^ Stagione in arancione ed ex allenatore dei portieri alla Virtus Entella il quale, oltre a coordinare l’attività dei portieri del Settore Giovanile, allenerà i portieri dell’attività agonistica; Primo Collaboratore tecnico sarà Alessandro Lenzi (patentino Uefa, ex calciatore arancione e difensore centrale tra l’altro della “storica” Samm vincitrice della Coppa Italia d’Eccellenza nella Stagione 2013/14, nonché ex allenatore di Sestieri, Panchina e Casarza);

(patentino Uefa, ex calciatore arancione e difensore centrale tra l’altro della “storica” Samm vincitrice della Coppa Italia d’Eccellenza nella Stagione 2013/14, nonché ex allenatore di Sestieri, Panchina e Casarza); Secondo Collaboratore tecnico è il riconfermato Elio Bacchiet , alla sua “ennesima” stagione in arancione e storico collaboratore/dirigente della Sammargheritese;

, alla sua “ennesima” stagione in arancione e storico collaboratore/dirigente della Sammargheritese; Collaboratore del tecnico dei portieri è il riconfermato Gianni Ceccotto, storico allenatore/dirigente sammargheritese, il quale sarà anche allenatore dei portieri dell’attività di base.

Buon Lavoro a tutti e… Forza Samm!”

Uno staff di assoluta qualità quindi per affrontare un campionato impegnativo, un organigramma all’insegna delle conferme e del senso di appartenenza: mentre le altre studiano la Sammargaritese scalda i motori, per gli arancioni sarà una stagione tutta da vivere.