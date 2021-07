Discoteche, gestori sul piede di guerra: “Senza di noi sarà un’estate di feste abusive”

Genova. Ettore Bocciardo, presidente Silb Fipe-Confcommercio della Provincia di Genova, in una nota esprime amarezza per il fatto che la categoria delle discoteche e sale da ballo sia l’ultima a dover riaprire e soprattutto propone alcune idee per poter riaprire in sicurezza.

In particolare afferma: “Abbiamo aspettato senza protestare, con educazione, e abbiamo visto tutte le sere nel nostro paese, da quando è cessato il coprifuoco, assembramenti senza regole, feste abusive, giovani e meno giovani bere alcol senza alcun controllo. Abbiamo proposto in tutte le sedi istituzionali e politiche di responsabilizzare la nostra categoria, che da sempre svolge questo compito, affinché possa far divertire i giovani in sicurezza come abbiamo sempre fatto nei nostri ambienti, dove la musica rappresenta la socializzazione e il divertimento”.

E continua spiegando quali idee sono state presentate: “Abbiamo suggerito un’apertura in sicurezza con il “green pass”, ove tutti potessero sentirsi accolti e al sicuro in location super controllate. Non siamo stati ascoltati quando abbiamo suggerito un esperimento pilota per le riaperture dei club in sicurezza, ora ci chiediamo: volete un’estate di feste abusive e di assembramenti fuori controllo? Volete che i giovani abbraccino il nomadismo alcolico?”.

Infine Bocciardo conclude: “Pensate che qualcuno riesca a gestire gli assembramenti? Le discoteche svolgono un ruolo socialmente utile e di risorsa, è ora di dichiararlo, è ora di capirlo! I ragazzi pur di tornarci sono pronti a vaccinarsi. E’ stato dichiarato che entro il 10 luglio la data di apertura sarebbe stata definita, nel frattempo i locali hanno sistemato gli ambienti, reperito il personale, eseguito gli ordini necessari, contrattualizzato artisti e format, e si sono preparati con zelo dopo un anno di chiusura. Eppure siamo gli ultimi in Europa a non avere una data certa, al contrario di Grecia, Inghilterra, Spagna, Croazia e Germania”.

“E adesso?”‐ conclude il Presidente dell’associazione che rappresenta le discoteche della provincia di Genova – Si rimanda ancora la decisione parlando di ristori? Siamo ancora gli ultimi a dover riaprire? E’ ora di affrontare seriamente i problemi della nostra categoria e soprattutto ascoltare le nostre proposte che rappresentano l’unica soluzione per ripartire in sicurezza al più presto”.