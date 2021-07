Saldi estivi, si parte sabato 3 luglio: 45 giorni di promozioni per rilanciare il commercio

Genova. Partiranno sabato 3 luglio i saldi estivi in Liguria, per un periodo dedicato alle promozioni che terminerà 45 giorni dopo, ovvero il 16 agosto. Un momento atteso dalle categorie commerciali per ridare fiato agli affari, dopo un anno e più particolarmente difficile a causa di restrizioni legate al covid e arretramento dei potere d’acquisto delle famiglie.

Caccia all’affare, quindi, per i consumatori e auspici di ripresa per i commercianti: secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. I consumatori del Codacons prevedono percentuali di sconto “da subito altissime” e vendite in crescita del 15-20% rispetto allo scorso anno, ma “al di sotto dei valori pre-Covid”.

“Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità”, commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. “Per questi saldi – spiega Borghi – ci aspettiamo consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web”. In questo senso Confcommercio si attende dal Governo “una forte presa di posizione”, già nel prossimo incontro dei Ministri delle Finanze e Governatori delle Banche centrali del G20 a Venezia, per l’introduzione di un’imposta minima globale sui ricavi dei colossi del web nei Paesi in cui operano, come “soluzione fondamentale per riequilibrare i rapporti di forza in un mercato che non può rimanere senza regole”.