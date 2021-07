Rugby femminile, ad Ancona le ragazze del Cogoleto si sono rese protagoniste di un’ottima performance

Ancona. Il capoluogo marchigiano si è rivelato quale una location perfetta per il IIº Memorial Stefano Lucarini, manifestazione rugbistica in programma allo stadio Nelson Mandela di Ancona organizzata in maniera davvero egregia dal club locale. Per la nostra regione le squadre iscritte risultavano essere CFFS Vespe Cogoleto e Vallecresia Salesiani, due formazioni che hanno saputo ben figurare contro delle avversarie di buon livello.

All’evento hanno preso parte infatti anche le ragazze della Benetton Treviso, quelle del Colorno, del Livorno, dell’Ivrea, del Montegranaro, del Perugia e le atlete dell’Unione Anconitana. Il fatto che il torneo non contemplasse risultati ufficiali e nemmeno classifiche non ha comunque influenzato la spettacolarità degli incontri andati in scena tra sabato e domenica, sfide avvincenti che hanno permesso alle atlete impiegate di acquisire un ottimo bagaglio di esperienza.

Di seguito le convocate per quanto riguarda la nostra regione;