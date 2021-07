Rowing Club Genovese, sesta forza al Festival dei Giovani: vince anche il 4 di coppia della Liguria

Lombardia. Numerose soddisfazioni per le società liguri nell’ambito del Festival dei Giovani disputato nel fine settimana alla Schiranna di Varese.

La classifica per società vede il Rowing Club Genovese classificarsi al sesto posto, lo Speranza Pra’ al ventiseiesimo e, tra i primi 50, ecco anche Canottieri Sanremo (42°) e Argus (46°).

Olivia Lattanzio apre, nel 7,20 Allieve B2, la serie di successi del Rowing Club Genovese, proseguita poi con Jacopo Serra (7,20 Allievi B2), Matteo Pozzobon (7,20 Cadetti), Michele Vallarino (7,20 Allievi C), Leonardo De Palma (7,20 Allievi C), il doppio Allieve B2 (Greta Pozzobon, Olivia Lattanzio), il doppio Allievi C (Vallarino, Jacopo Pinna).

La Canottieri Sanremo va a segno con Diego Consonni (singolo Cadetti), Roberto Strazzulla (singolo Cadetti), Carlo Alberto Strazzulla (singolo Cadetti), il 2 senza e poi anche il doppio Cadetti dei gemelli Strazzulla.

La Canottieri Sampierdarenesi sorride per l’oro di Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi nel 4 senza Cadetti (misto Flora). Cappagli, Schirinzi e Samuele Campestre si ripetono nel 4 di coppia Cadetti insieme a Lorenzo Pigozzi (Argus). Vince, 2 volte, Roberto Terranova (7,20 Allievi C).

Vittorie Canottieri Santo Stefano al Mare firmate da Arianna Ramella (doppietta singolo Cadetti), Roberto Gotz (doppietta nel 7,20 Cadetti), dal doppio Cadette di Arianna Ramella e Ginevra Roa

Affermazione LNI Sestri Ponente grazie a Matteo Bossone nel singolo Cadetti, al doppio Allieve di Irene Dominici (oro anche nel 7,20) e Alice Lauletta (oro anche nel 7,20). Lo Speranza Pra’ conquista il successo nel 7,20 Cadetti con Cristiano Cossu (doppietta), nel singolo Cadette con Lucia Cambiaso e Alice Mantero.

Gioie LNI Savona nel 7,20 Allieve B2 con Paola Maria Malinconico, nel 7,20 Allievi C con Michelangelo Malinconico (doppietta). Giacomo Guano e Luca Neri firmano sia il 7,20 sia il doppio Allievi B2 per la Velocior Spezia, a segno poi nel 7,20 Allievi A con Elia Lucilli.

Argus Santa Margherita Ligure sul gradino più alto del podio grazie a Leonardo d’Andrea, 2 volte tra i Cadetti. Vince l’Elpis Genova grazie a Margherita D’Amico nel singolo 7,20 Allieve B2

Nella giornata di venerdì spiccano il primo e il quarto posto ottenuti nel 4 di coppia dalla rappresentativa regionale Cadetti. A vincere, davanti a Puglia e Sicilia, sono Jacopo Cappagli, Lodovico Treccani, Matteo Pozzobon e Roberto Strazzulla. A sfiorare il podio, sono Carlo Alberto Strazzulla, Diego Consonni, Matteo Bossone e Romeo Schirinzi.