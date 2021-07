Rivendicato dagli anarchici l’incendio di un ripetitore Tim e di un traliccio Terna a Coronata

Genova. E’ stato rivendicato sul sito di area anarchica Round Robin, l’incendio avvenuto la sera del 19 giugno di un ripetitore Tim e di un traliccio della Terna nella zona della collina degli Erzelli, quest’ultimo rogo aveva causato l’interruzione dell’elettricità e cali di tensione per diverse ore nel quartiere di Coronata.

L’incendio, che presentava almeno tre punti di innesco, era apparso subito doloso ai vigili del fuoco che avevano chiamato la Digos per le indagini del caso.

La rivendicazione è stata diffusa ieri sera in un lungo documento non firmato da alcuna sigla specifica in cui si fa riferimento alla tecnicizzazione della società, a “scienza e tecnologia che determinano e influenzano la politica statale e le strategie economiche, sociali e repressive”, alla “miniera d’oro” del recovery fund fino installazione della fibra su tutto il territorio nazionale: “Antenne e ripetitori – scrivono – avranno la strada spianata per la loro realizzazione: campi elettromagnetici, tumori, radiazioni, devastazione ambientale vengono ritenute conseguenze accettabili”.

“Per questo – dice il lungo comunicato – nella notte del 19 giugno 2021 abbiamo distrutto incendiandole 5 cabine server-data e il ripetitore 5G del Polo tecnologico Erzelli a Genova, e l’adiacente traliccio ad alta tensione Terna”.