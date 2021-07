Ritrovato il ragazzo scomparso: rintracciato dal cugino e messo in salvo

Genova. Mirko Saias è stato ritrovato questo pomeriggio poco dopo le 18.00, sulle alture di Quezzi: è in buono stato di salute e dopo gli accertamenti del caso potrà tornare a casa.

Il ragazzo era scomparso ieri sera: in mattinata la sua auto era stata trovata in via Montelungo, tra Bavari e Sant’Eusebio, sulle alture di Molassana. Da lì erano partite le ricerche di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.

Poi nel pomeriggio la svolta: un suo cugino riesce a rintracciarlo tra il Forte Ratti e Quezzi, e chiama i soccorsi. Qualche momento di ansia per via della batteria del cellulare che faceva le bizze, ma poi ecco la posizione gps, e per il recupero è solo questione di minuti.

A raggiungere i due cugini, infine, i vigili del fuoco, che hanno portato i ragazzi presso la Cappelletta dei cacciatori per le prime cure mediche. Sul posto anche le squadre del soccorso alpino che hanno partecipato fin dai primi minuti alla ricerca.