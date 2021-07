Rissa per una ragazza, spunta anche un coltello: tre denunciati a Teglia

Genova. Si sono dati appuntamento in strada, ieri pomeriggio in via Teglia, per chiarire una disputa sentimentale al centro della quale si trova una ragazza. Protagonisti due genovesi di 24 e 24 anni.

A sorpresa però il più giovane ha portato all’appuntamento un amico di 29 anni estraneo alla vicenda, fatto che ha probabilmente innescato una reazione aggressiva nel 24enne che ha estratto un coltello ingaggiando la colluttazione.

A difesa del 24enne, quando già era intervenuta la pattuglia della volant, è arrivato anche un parente che ha cercato di scagliarsi contro gli altri due ed è stato subito bloccato dagli agenti, ai quali non ha lesinato insulti e atteggiamenti violenti, motivo per il quale è stato anch’esso denunciato per resistenza e oltraggio. Gli altri tre sono stati denunciati per rissa