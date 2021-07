Rissa nella notte in centro storico: tre agenti della locale feriti e un arresto

Genova. Poco prima di mezzanotte il personale della Polizia locale in servizio nel centro storico ha arrestato un maggiorenne e denunciato un minorenne e un maggiorenne.

L’arrestato, secondo quanto riportato dalla polizia locale, è finito in manette per violenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per rifiuto di declinare le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Si sarebbe scagliato contro gli agenti intervenuti in via San Bernardo dove era in corso una rissa: tre quelli feriti, con 7, 5 e 3 giorni di prognosi.

Un minore, denunciato al Tribunale di competenza per rissa in concorso, è stato riaffidato alla comunità su disposizione del Magistrato.

Un terzo elemento, maggiorenne, che aveva riportato lesioni ed era sanguinante e in stato di agitazione è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove ha ottenuto un referto di 30 giorni. La richiesta di Tso non è stata convalidata. Verrà denunciato per rissa, lesioni ed oltraggio.