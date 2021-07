Rider, a Genova firmati i primi 450 contratti a tempo indeterminato con Just Eat

Genova. Sono 500 i contratti stipulati in Liguria con la multinazionale Just Eat Take Away Express ( 450 a Genova e 50 a La Spezia), con il primo contratto aziendale collettivo della logistica siglato lo scorso marzo tra l’azienda e le sigle sindacali unitariamente .

Il contratto, a tempo indeterminato, prevede da 10 a 30 ore settimanali, con un salario orario di partenza di 9 euro, festività, ferie , maternità e paternità. E un rimborso chilometrico per chi utilizza il proprio mezzo, bicicletta o motorino per le consegne.

Dopo la firma del primo contratto aziendale per i lavoratori delle piattaforme, il sindacato è impegnato nella verifica della sua applicazione perché le tutele si traducano in fatti concreti.

“Abbiamo riscontrato che i rimborsi chilometrici non tornano – spiega Laura Andrei, segretario generale Filt Cgil Liguria – Sono stati considerati solo i tragitti dal ritiro della merce al punto di consegna mentre il contratto prevede un rimborso per ogni chilometro percorso. Quello con Just Eat è un primo passo , ci sono ancora molte aziende delivery che non prevedono alcuna tutela per i corrieri”.