Referendum tasse e riforma giustizia: Forza Italia in campo per la raccolta firme

Genova. Forza Italia scende in campo per raccogliere le firme a sostegno della riduzione delle tasse, all’insegna dello slogan “Meno tasse più crescita”, e dei referendum per la riforma della giustizia lanciati da Lega e Partito Radicale.

“Fisco, giustizia e burocrazia sono i fronti su cui il centrodestra unito di governo è determinato a dare battaglia contro la sinistra della patrimoniale, dei redditi di cittadinanza indiscriminati e del giustizialismo un tanto al chilo” dichiara Mario Mascia, commissario Grande Città di Genova del partito azzurro.

“Venerdì scorso abbiamo ricevuto la visita del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani che ci ha dato la carica e a Genova vogliamo mettercela tutta per rivendicare il ruolo centrale che ci compete all’interno del centrodestra creato da Silvio Berlusconi – aggiunge Mascia, che è anche capogruppo in sala Rossa – i consiglieri del Gruppo di Forza Italia in Comune Guido Grillo e Stefano Costa con grande spirito di servizio si sono già messi a disposizione del partito per le autenticazioni delle firme e per il supporto organizzativo necessario ed ho chiesto analogo impegno a tutti i movimenti azzurri, a partire da Azzurro Donna di Alice Dotta, dai Giovani di Luca Marcato e dagli Studenti per le Libertà di Giovanni Battista Reggio fino ai Seniores di Francesca Renna e ai Club Forza Silvio di Alessandro Lionetti: sono certo che facendo gioco di squadra, come la nostra Nazionale agli Europei, otterremo un grande risultato”.

Ecco le postazioni e il calendario dei gazebo di Forza Italia Genova:

• mercoledì 14 luglio – dalle 17,30 alle 19,30 – Via XX Settembre angolo Via San Vincenzo (Ponte

Monumentale)

• giovedì 15 luglio dalle 17 alle 19,30 – Via XX Settembre altezza Kasanova

• giovedì 15 luglio dalle 17 alle 19,30 – Via San Vincenzo angolo Via Galata

• venerdì 16 luglio – dalle 17 alle 19,30 – Via XX Settembre angolo Via San Vincenzo (Ponte

Monumentale)

• venerdì 16 luglio – dalle 17 alle 19,30 Largo Pertini (Piazza De Ferrari)

• domenica 18 luglio dalle 10 alle 13 – chiesa di Boccadasse

• mercoledì 21 luglio dalle 17 alle 19,30 – Via San Vincenzo angolo Via Galata

• mercoledì 21 luglio – dalle 17 alle 19,30 Largo Pertini (Piazza De Ferrari).