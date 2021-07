Rapallo: aumentano i controlli per gestire il post Italia-Inghilterra, stop agli alcolici in vetro e lattine

Rapallo. Questa mattina si è tenuta la riunione del Coc, Centro Operativo Comunale, convocata dal sindaco Carlo Bagnasco per organizzare un presidio territoriale in occasione della finale dei Campionati Europei di Calcio 2021tra Italia e Inghilterra, in programma domenica 11 luglio.

“Siamo tutti lieti che la nostra Nazionale di calcio abbia raggiunto questo importante traguardo – evidenzia il primo cittadino – invito a ogni modo le persone a comportarsi con buonsenso e responsabilità sia durante, sia una volta terminata la partita, evitando di tenere comportamenti eccessivi che sfocino in danno a persone o cose. Ho quindi convocato il Coc per predisporre un servizio di controllo del territorio da parte di personale e volontari di protezione civile. In veste di uditori erano presenti anche rappresentanti della forze dell’ordine, che ringrazio sentitamente per la partecipazione e per la disponibilità. L’entusiasmo dei tifosi è del tutto comprensibile, tuttavia vogliamo essere pronti ad affrontare ogni tipo di situazione onde evitare che si creino disordini”.

È inoltre stata disposta un’ordinanza che vieta vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e alluminio durante la serata di domenica 11.