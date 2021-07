Rapallo: approvato slittamento scadenza Tari entro il 15 settembre

Rapallo. La giunta comunale ha approvato questa mattina un ulteriore slittamento della scadenza per il pagamento della Tari, tassa sui rifiuti.

Sarà possibile pagare la prima rata entro il 15 settembre 2021, mentre la scadenza della seconda rimane fissata al 2 dicembre 2021. È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2021.

“Con questo atto, confermiamo la volontà della nostra amministrazione di supportare cittadini e attività commerciali della nostra città facendo il massimo per quanto di nostra competenza – dichiara l’assessore al bilancio Antonella Aonzo – siamo infatti consapevoli delle pesanti ripercussioni economiche che molti hanno subito a causa della pandemia e rimaniamo in attesa di aggiornamenti governativi per poter aggiornare le nostre decisioni anche in merito a eventuali riduzioni tariffarie”.