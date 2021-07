Quinto, droga e cartucce da fucile a bordo del camper: tre francesi denunciati

Genova. La polizia ha denunciato tre trentenni francesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Uno di loro è stato denunciato anche per porto di armi atti ad offendere e uno per detenzione illegale di munizioni.

Gli agenti delle volanti hanno deciso di effettuare un controllo ad un camper con targa straniera e con cinque occupanti a bordo. Durante la verifica dei documenti gli uomini continuavano ad avere un atteggiamento molto agitato e nervoso tanto che i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo sommario che ha permesso di rinvenire a tre di loro rispettivamente 81 grammi di cannabis, 1,22 grammi di ketamina e 1,50 grammi di cocaina.

Sul mezzo sono stati trovati altri 31 grammi di hashish, un coltello lungo 22 cm., 2 bilancini di precisione, 2 cartucce di fucile calibro 12 e 150 euro in contanti nascosti all’interno di una federa di un cuscino