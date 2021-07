Quarto, il vicino di casa chiama la polizia e mette in fuga il ladro

Genova. Ladri in azione ieri nel levante genovese. Un colpo è andato a segno di un’abitazione di via Isonzo dove un condomino ha chiamato la polizia dopo aver trovato la porta di ingresso del vicino scassinata: bottino ancora da quantificare in attesa del ritorno dei proprietari.

Un altro episodio è avvenuti invece in via 5 maggio a Quarto: in questo caso il vicino di casa ha visto il ladro che armeggiava con la porta. A quel punto ha telefonato prima al proprietario dell’appartamento per assicurarsi che non si trattasse di un amico di quest’ultimo, e poi alla centrale operativa della polizia.

Il ladro tuttavia, vedendo l’uomo al telefono mentre lo osservava, si è dato alla fuga. Indagini in corso.