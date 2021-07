Promozione, proseguono le conferme in casa Arenzano: Garetto, Rampini e Craviotto saranno ancora biancorossoneri

Arenzano. L’inizio della nuova stagione si avvicina e con esso si intensificano le note relative ai movimenti di mercato delle varie formazioni appartenenti ai campionati di Serie D ed Eccellenza. Oltre ad essi però sarebbe un errore difficilmente perdonabile trascurare la Promozione, categoria che spesso ha saputo regalare svariate sorprese e storie da raccontare. È così che, dopo la definizione dello staff tecnico ufficializzata dalla Sammargaritese, a rispondere è stato l’Arenzano di mister Alberto Corradi, tecnico pronto a vendere cara la pelle per ben figurare durante l’annata che verrà.

I biancorossoneri per questo, successivamente all’annuncio del prosieguo del rapporto con i gemelli Luca e Fabio Baroni (classe 1992) oltre che con l’attaccante Matteo Mancini e con il centrocampista Lupi Alessio (classe 1999), hanno reso ufficiali anche le conferme di Andrea Garetto, Omar Rampini e Filippo Craviotto.

I tre ex Varazze dunque, rispettivamente classe 1991, 1993 e 1995, andranno a formare un’ossatura di esperienza per mister Corradi, atleti già pronti la scorsa stagione salvo poi essere fermati dalla forte crescita dei contagi da Covid e quindi dallo stop dei campionati.

L’inizio di stagione si sta avvicinando anche per la società del presidente Garetto, questo con una consapevolezza: Davide Alvino, direttore sportivo dell’Arenzano, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sono attese pertanto altre novità in casa biancorossonera, il tutto mentre mister Corradi può godersi le prime riconferme.