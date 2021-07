Prima la chiusura in A10, poi i traghetti: un’altra giornata di caos per il traffico a Genova

Genova. Weekend che inizia all’insegna del traffico in tilt a Genova, dopo un venerdì da incubo per via dei problemi in porto. Nelle prime ore del mattino caos a Ponente a causa della chiusura (programmata) della A10 tra Aeroporto e Pra’, poi le code si sono concentrate di nuovo nella zona di Genova Ovest e all’uscita della A7.

Colpa, anche questa volta, degli imbarchi per i traghetti dove i controlli avvengono molto lentamente e le auto non defluiscono. Il problema riguarda soprattutto le linee per il Marocco e la Tunisia, visto che i passeggeri devono presentare non solo la documentazione per il viaggio, ma anche l’attestazione del tampone negativo per potersi imbarcare. Criticità ben note, ma mai risolte.

Nel weekend era previsto l’arrivo di oltre 22mila auto nel porto di Genova. Alle 11.30 era programmata la partenza di Gnv La Suprema verso Tunisi, alle 16 Gnv Majestic verso Barcellona-Tangeri, alle 17 Cotunav Tanit sempre verso Tunisi. Oltre, naturalmente, alle navi per le isole.

Si sono fatte sentire durante la mattinata le ripercussioni della chiusura prolungata della A10 che ha convogliato tutto il traffico diretto a Ponente sull’Aurelia. A complicare la situazione un autoarticolato in avaria sul lungomare di Pegli.

Intanto le prime code si registrano anche in A26 e in A10 a causa del traffico molto intenso verso le riviere.