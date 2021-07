Presentati a De Ferrari i dieci nuovi meccatronici assunti da Amiu

Genova. Presentati oggi a Genova i nuovi tecnici meccatronici che dal 1 agosto saranno assunti nelle officine AMIU al termine del corso di formazione di 800 ore per tecnico meccatronico, finanziato dalla Regione Liguria.

All’evento hanno partecipato Ilaria Cavo assessore regionale alla formazione, Matteo Campora, assessore comunale all’ambiente, Pietro Pongiglione presidente AMIU Genova, Bruno Moretti, responsabile Risorse Umane AMIU, Mirco Tangari, direttore CNOS FAP di Genova Sampierdarena (Don Bosco), il tutor del corso Mario Gaggero e Don Maurizio Lollobrigida, Delegato Regionale Cnos Fap Liguria.

“Queste dieci assunzioni arrivano ancora una volta attraverso una delle 4 linee d’azione del Pacchetto Giovani che Regione Liguria ha portato avanti in questi anni con risorse del Fondo Sociale Europeo – sottolinea l’assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo – Si tratta di una misura rivolta alla fascia d’età tra i 18 e i 29 anni. L’entusiasmo di questi giovani è un segnale per tutti i ragazzi della Liguria di quanta necessità esista per figure come il meccatronico e di quanto sia importante la formazione”.

“Tra i neoassunti ci sono liceali ma anche giovani che arrivano da percorsi di formazione professionale di quattro anni. Questo bando aveva un vincolo assunzionale del 60%, ma ha portato addirittura ad un’assunzione del 100%. Tutto questo certifica quanto sia stato importante dare ascolto ad una primaria azienda del territorio. La politica messa in campo resta dunque quella di formare figure professionali compatibili con le richieste del mercato lavorativo e i risultati sono tangibili”, conclude.