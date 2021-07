Portofino, al via il nuovo servizio di sharing di scooter elettrici MiMoto

Genova. Dal 4 luglio, 50 scooter elettrici in sharing MiMoto, saranno a disposizione dei residenti e dei turisti che potranno noleggiarli. Come primo e unico operatore presente nel celebre comprensorio ligure, MiMoto avrà il compito di portare la cultura della micro-mobilità e del trasporto sostenibile in un’area di grandissimo pregio, sul piano storico, turistico e ambientale.

Da qui la volontà del Presidente della Liguria, Giovanni Toti, di presiedere al varo del servizio che è stato lanciato con un concerto esclusivo di Giovanni Caccamo, piano e voce. Importante la presenza di partner illustri, tra i quali IrenGo, energy partner che fa delle sostenibilità ambientale e dell’attenzione alla qualità della vita delle persone elementi distintivi della propria attività; e di Telepass, da sempre al fianco di Helbiz, come main partner. Il servizio di MiMoto rappresenta la risposta concreta a tutti quegli utenti che cercano un modo pratico, economico e green per spostarsi rapidamente da un punto all’altro.

Il servizio è accessibile a chiunque scarichi l’app MiMoto, disponibile per iOS e Android: dall’interfaccia dell’applicazione si cerca l’eScooter più vicino, lo si prenota e si effettua la corsa a un costo di 0,35 euro al minuto, di 14,90 euro all’ora o di 59 euro per l’intera giornata. Ogni scooter MiMoto è omologato per due Press Release passeggeri e ha in dotazione nel bauletto due caschi di misure diverse dotati di profumatori igienizzanti, cuffiette igieniche usa e getta e una schiuma per caschi auto asciugante per la sicurezza degli utenti.

“Un’iniziativa che incentiva la riduzione del traffico e delle emissioni nel Tigullio e che già lo scorso anno ha riscosso un grande successo – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Siamo felici che ritorni in una zona come questa, così importante per il turismo della nostra regione. Abbiamo sempre puntato sulle politiche ambientali e green e sull’utilizzo dei mezzi elettrici: la filosofia zero emissioni è il futuro, e la Liguria vuole continuare a essere all’avanguardia”. “Per efficacia, praticità e sostenibilità, MiMoto è il servizio perfetto per spostarsi fra i Comuni che si affacciano sul Golfo del Tigullio”, ha commentato Matteo Tanzilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Helbiz “L’esperienza che abbiamo maturato a livello di micro-mobilità in tutte le aree a forte vocazione turistica ci fa dire che non esiste ad oggi soluzione migliore per facilitare gli spostamenti a corto e medio raggio, permettendo al contempo una riduzione della congestione del traffico.”

“La partnership fra IrenGO e Mimoto, il cui orizzonte d’azione è ulteriormente cresciuto grazie al loro ingresso nel gruppo Helbiz, ci vede ancora fra i leader di settore nell’offrire servizi di mobilità in sharing sul territorio ligure. – Ha affermato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren luce gas e servizi – Lo facciamo nel modo che ci si addice di più: come provider di energia 100% green prodotta nelle centrali idroelettriche del Gruppo. Quella stessa energia che abbiamo deciso essere l’unica possibile per le famiglie già nostre clienti e per quelle che decideranno di diventarlo. È per coerenza che abbiamo deciso di convertire tutte le nostre forniture domestiche in forniture di energia verde, senza costi aggiuntivi. In questo modo aiutiamo l’ambiente vivendo la nostra casa, ma anche vivendo le nostre città in cui oggi possiamo muoverci in modo divertente, sicuro e green”.

“Telepass ha scelto MiMoto per integrare il servizio di sharing mobility degli scooter elettrici all’interno della sua app Telepass Pay, una piattaforma digitale di servizi integrati che continua ad arricchirsi – ha commentato Luca Daniele, CEO di Telepass Pay – La nostra mission è facilitare la vita delle persone attraverso una nuova esperienza di mobilità e la partnership con MiMoto consente la sharing mobility per spostarsi in modo green, facile e veloce. Siamo quindi allineati con il player di mobilità elettrica urbana che Press Release contribuisce a rendere la città sempre più vivibile, sostenibile e meno intasata dal traffico e che ora può portare tutti questi vantaggi in un’area turistica presa d’assalto come Portofino e il golfo del Tigullio”